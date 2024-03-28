Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında beş saatlik elektrik kesintisi olacak.
KıbI-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgeleri etkilenecek.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi