Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var!
Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

A+A-

Orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında beş saatlik elektrik kesintisi olacak.

KıbI-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy su pompa istasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgeleri etkilenecek.

Bu haber toplam 449 defa okunmuştur
Etiketler : ,