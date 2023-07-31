Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

"31 Temmuz 2023 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında Zümrütköy Petrol Bölgesi ve civarı, futbol sahası ve civarı ve su motorlarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."