Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Yakın Doğu Üniversitesi ve Dikmen arasındaki bölgeye yarın elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 9.00-14.00 saatleri arasında söz konusu bölgeye elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.