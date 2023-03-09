Dikkat kesinti var!
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu'da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu'da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında yapılacak kesintiden Tatlısu Sahil Bölgesi etkilenecek.
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