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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu'da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Tatlısu'da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında yapılacak kesintiden Tatlısu Sahil Bölgesi etkilenecek.

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