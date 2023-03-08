Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
A+A-
Çatalköy bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarı etkilenecek.
Bu haber toplam 135 defa okunmuştur
Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi