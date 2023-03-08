Dikkat kesinti var!

Çatalköy bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarı etkilenecek.