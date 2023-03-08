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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Çatalköy bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarı etkilenecek.

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