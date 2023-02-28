Dikkat kesinti var!

Çatalköy’de yarın bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Çatalköy Koçarslan Tatil Köyü ve güneyi, Çatalköy Şalt Sahasının kuzeyi, Savyon Sitesi ve civarında elektrik kesintisine gidilecek.