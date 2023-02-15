Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde iki buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yarın 09.30-11.00 saatleri arasındaki kesintiden Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere'nin etkileneceği belirtildi.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi