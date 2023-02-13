Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik, Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Minareliköy, Demirhan ve Başpınar'a elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.30-15.00 saatleri arasında geçerli olacak.
Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi
Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın bir saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılcak proje çalışması nedeniyle yarın 8.30 – 9.30 saatleri arasında Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.