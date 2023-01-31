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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Lapta’da bazı bölgelere yarın 09:00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında, Lapta Oteller Bölgesi ve Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.

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