Dikkat kesinti var!

Lapta’da bazı bölgelere yarın 09:00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın şebekede yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında, Lapta Oteller Bölgesi ve Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.