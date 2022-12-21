Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın İskele’de altı saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi tamamında ve Noyanlar Sitesi 3 ve 5’te kesinti olacak.
Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli’de elektrik kesintisi...
Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.
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Etiketler : elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu