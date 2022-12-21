Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın İskele’de altı saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Long Beach bölgesi tamamında ve Noyanlar Sitesi 3 ve 5’te kesinti olacak.

Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli’de elektrik kesintisi...

Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgelerine yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yürütülecek bakım çalışmalarından dolayı yapılacağı belirtildi.