Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
A+A-
Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.
Bu haber toplam 172 defa okunmuştur
Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi