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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 13:00 saatleri arasında; Alas Sitesi civarı, Güzelyurt Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.

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