Dikkat kesinti var!

Gönyeli’de bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yarın şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, Eski Gönyeli-Boğaz yolundaki polis lojmanları ile Mülk Sitesi; Boğaz Polis Lojmanları ve Karter Kışlası arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.