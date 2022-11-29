Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
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Gönyeli’de bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, yarın şebekede yapılacak çalışmadan dolayı 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, Eski Gönyeli-Boğaz yolundaki polis lojmanları ile Mülk Sitesi; Boğaz Polis Lojmanları ve Karter Kışlası arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi