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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Tatlısu ve Ötüken bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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