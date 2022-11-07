Dikkat kesinti var!

Tatlısu ve Ötüken bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar bölgesine; 09.30-13.00 saatleri arasında Ötüken, Kuzucuk ve Aygün bölgelerine elektrik verilemeyecek.