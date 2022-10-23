Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Tatlısu’da bazı bölgelere yarın 09:30 ile 15:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın belirtilen saatlerde Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesine elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi