Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde kesinti yapılacağını duyurdu.
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Tatlısu köy içi ve Tatlısu sahili, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30-16.00 saatleri arasında olacak.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi