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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde kesinti yapılacağını duyurdu. 

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Tatlısu köy içi ve Tatlısu sahili, Sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.30-16.00 saatleri arasında olacak.

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