Dikkat kesinti var!

Güngör ve taş ocaklarının bulunduğu bölgeye yarın 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, söz konusu bölgelere, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.