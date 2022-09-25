Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var!
Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

A+A-

Güzelyurt bölgesi alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Doğancı’da elektrik kesintisi olacak.  

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında Doğancı kooperatifi ve civarı, Doğancı ilkokulu ve civarı, Laika Tercan Sokak ve Ceylan Sokak’ta yapılacak.

Bu haber toplam 662 defa okunmuştur
Etiketler : ,