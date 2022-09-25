Dikkat kesinti var!

Güzelyurt bölgesi alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Doğancı’da elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında Doğancı kooperatifi ve civarı, Doğancı ilkokulu ve civarı, Laika Tercan Sokak ve Ceylan Sokak’ta yapılacak.