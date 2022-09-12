Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Girne'de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, "Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier çevresi, yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyü Doğusu, Güyap Evleri bölgesi ve Girne çevre yolu dağ kısmı" olarak açıklandı.