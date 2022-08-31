Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Girne Arapköy’de bazı bölgelere yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası Bölgeleri’nin elektriği kesik olacak.
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Etiketler : kesinti, Kıb-Tek, elektrik kesintisi