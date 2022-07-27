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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Değirmenlik bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.

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Değirmenlik bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Değirmenlik ağıllar bölgesi, Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Alaminyo Şehitliği, Alaminyo Şehitliği ile Başpınar arası kalan bölge ve Başpınar bölgelerine elektrik verilemiyor.

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