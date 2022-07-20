Dikkat kesinti var!

Dikmen, Taşkent, taşocakları ve İskele Long Beach bölgelerinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamalara göre, Dikmen köy içi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgelerine yarın 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

İskele Long Beach bölgesindeki kesinti ise 09.00-16.00 arasında olacak.