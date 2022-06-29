Dikkat kesinti var!
Kıb-Tek bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu...
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Girne'de alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Beylerbeyi Dereboyu Sokak, Lale Sokak, Uçurtma Sokak ve Sardunya Sokak‘a elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti, 9.00-17.00 saatleri arasında olacak.
Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan ve Dağyolu Mardo ile 14.Zırhlı Tugay arasındaki bölgeye elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.30-14.30 saatleri arasında olacak.
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