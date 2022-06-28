Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefke bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti, 09.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.