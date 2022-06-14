Dikkat kesinti var!

Lefke Karadağ, Aplıç ve Lefke içme suyu tesislerine yarın 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından kaynaklanacağı belirtildi.

Ilgaz'da yarın elektrik kesintisi...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü'ne elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK açıklamasında şöyle denildi:

"Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz."