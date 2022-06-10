Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Lefkoşa bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri, Dikmen köy içi ve Dikmen kırsal kesim arsaları bölgesi, Güngör, Güngör taşocakları bölgesi ve Alevkayası bölgesine elektrik verilemeyecek.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi