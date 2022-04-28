Dikkat kesinti var!

Karpaz bölgesinde yarın yaklaşık 6 saat elektrik kesintisi olacak.

Elektrik şebekesindeki bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne, Dipkarpaz’a, Zaferburnu’na, Dipkarpaz köyüyle Zaferburnu arasında kalan tesislere, Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesine, Sipahi’nin küçük bölümüne, Tanyel, Zeytinlik ve Döveç sitelerine elektrik verilemeyecek.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE YARIN 3 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Değirmenlik bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 3 saatlik kesinti olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

BEŞPARMAK KÖYÜNE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıb-Tek, Beşparmak köyüne yarın yaklaşık 3 saat elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve civarı ile Beşparmak köyüne elektrik verilemeyeceği belirtildi.