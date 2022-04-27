Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bazı bölgelerde elektrik kesileceğini açıkladı.
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İskele’de bazı bölgelere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesik olacak.
Elektrik kesintisinden Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa bölgeleri etkilenecek.
LEFKE’DE 2 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Lefke’de bağlı bazı bölgelere 2 saat elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.30-11.30 saatleri arasındaki kesintiden Fadıl Nekipzade Caddesi ve 9 Eylül Caddesi etkilenecek.
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