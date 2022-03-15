Dikkat kesinti var!

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt Ardahan Caddesi, Lale Sokak ile Şht. Arif Ruso Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

BOSTANCI’DA YARIN BAZI BÖLGELERE 4 SAAT ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, ağaç budama çalışması nedeniyle yarın Yukarı Bostancı Askeri Lojmanlar Bölgesi, Sandal Sokak ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.