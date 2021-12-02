Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği, yarın 09:00 – 11:00 saatleri arasında Güzelyurt’ta ve Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın 09:00 – 11:00 saatleri arasında, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Restorant, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restorant, Çiftlikevi Restorant, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.



EDREMİT’E YARIN YAKLAŞIK İKİ SAAT ELEKTRİK VERİLEYEMECEK

Girne’de, Edremit bölgesine yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında; Edremit, Edremit Çemberi civarı, Hideaway tatil köyü ve çevresine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

