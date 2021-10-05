Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) kesinti olacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, patates ambarları, boru fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi, Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.30 ile 15.00 saatleri arasında olacak.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi