Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Girne bölgesinde bulunan Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusunda yarın yaklaşık sekiz saat elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında; Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusuna elektrik verilemeyecek.
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