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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”

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