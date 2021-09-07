Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”
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