Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”