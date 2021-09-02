Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Tarsan Çiftliği ve civarına, Beşparmak köyüne elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek bölge amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında olacak.

DEĞİRMENLİK VE CİVARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ…

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Değirmenlik taş ocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taş Ocakları’na elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında olacak.