Dikkat kesinti var!

Mesarya’da bazı köylere yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü etkilenecek.