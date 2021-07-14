Dikkat kesinti var!
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta Başpınar Meydanı’nın (Yeni Camii) dağ kısmına yarın 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.
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