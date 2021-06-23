Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değişimi nedeniyle yarın Lefkoşa Gönyeli ile Boğaz’da bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Gönyeli-Boğaz yolunda polis lojmanlarıyla mülk sitesi arası, Boğaz polis lojmanlarıyla Karter Kışlası arası, eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında yarın 3 saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00 ile 13.00 saatleri arasında uygulanacak. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebilecek.

YEDİDALGA KÖYÜ’NDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Yedidalga köyüne yarın 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek.