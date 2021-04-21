Dikkat kesinti var!

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bugün Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemiyor.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre proje çalışması dolayısıyla bugün 09.00 - 14.00 saatleri arasında Boğazköy Polis lojmanları ve civarına elektrik verilemeyecek.

Yine proje çalışması nedeniyle bugün ayrıca 09.00 - 15.00 saatleri arasında; Alsancak’ta Kardelen Sokak, Akasya Sokak ve Brengör Sokak’a elektrik sağlanamayacak.

Açıklamada, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

BAHÇELİ KÖYÜNE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Bahçeli köyüne elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında yapılacak.

VADİLİ’DE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Vadili köyünde yarın elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Vadili Ağıllar Bölgesi, Kudret Yem Sanayi ve Eler Tavukçuluk bölgesine elektrik verilemeyecek.