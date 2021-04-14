Dikkat kesinti var!

Bafra köyü bölgesine yarın, alçak ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın ayrıca, alçak gerilim elektrik şebekesinde proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Vadili Ağıllar Bölgesi'nde Eler Tavukçuluk Kudret Yem Sanayi Bölgesi'nde de elektrik kesintisi yapılacak.