Dikkat kesinti var!

Karaağaç Golf Sahası’nın batısına yarın 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Golf Sahası’nın batı kısmında elektrik kesintisi uygulanacak.

GÜNEŞKÖY AĞILLAR BÖLGESİ’NDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Güneşköy Ağıllar Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek açıklamasına göre kesinti, 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.