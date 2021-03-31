Dikkat kesinti var!

Girne bölgesinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Oteller Bölgesi Dağ Kısmı ve Aytoro Mahallesi ile Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.