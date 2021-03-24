Dikkat kesinti var!

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Bafra Turizm Bölgesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak...
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00-15.00 saatleri İskele’nin Bafra Turizm Bölgesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.
Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:
“Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa Sitesi”
Elektrik kesintileri her bölge için 45 dakikalık aralarla dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.
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