Dikkat kesinti var!
Cengizköy’de ve Aşağı Bostancı’da yarın elektrik kesintisi yapılacak...
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Cengizköy’de yarın 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Aşağı Cengizköy Turizm Enformasyon binası civarına elektrik verilemeyecek.
Güzelyurt’a bağlı Aşağı Bostancı’da yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında uygulanacak.
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