Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Mutluyaka ile Tuzla arasındaki bölge ve deve kuşu çiftliği bölgelerine yaklaşık 3 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi, 13.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi