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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

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İskele'de bugün 10.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti orta gerilim proje çalışmasından kaynaklanıyor.

5 saatlik kesinti süresinde Petek Pastanesi, Merit Otel, İş Bankası, Levent Sitesi ve İstanbul Plajı’na elektrik verilemeyecek.

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