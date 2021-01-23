Dikkat kesinti var!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.
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İskele'de bugün 10.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İskele Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti orta gerilim proje çalışmasından kaynaklanıyor.
5 saatlik kesinti süresinde Petek Pastanesi, Merit Otel, İş Bankası, Levent Sitesi ve İstanbul Plajı’na elektrik verilemeyecek.
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