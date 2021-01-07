Dikkat kesinti var!

Mağusa sınırları içerisinde bulunan İnönü köyünde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “8 Ocak 2020 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İnönü köyüne elektrik verilemeyecektir” denildi.

KIB-TEK BATIDAKİ BAZI KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPACAK

Ülkenin batısındaki Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları ile Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına yarın yaklaşık 3 saat elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “08 Ocak 2021 Cuma günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecektir” denildi.