Dikkat kesinti var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Aşağı Cengizköy Birinci Etap Sosyal Konut Bölgesi’ne 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet kesintisi Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Girne arasında çalışan fiber optik kablo sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarından kaynaklanacak.



GAZİVEREN BÖLGESİNDE YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.