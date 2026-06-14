Dikkat! Elektrik kesintisi
KIB-TEK, İnönü, Türkmenköy ve Beyarmudu’nda yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
A+A-
Mağusa bölgesinde bazı köylere yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre “Akım Temini Projesi” kapsamında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; 10.00 ile 12.00 saatleri arasında İnönü Köyü, İnönü Ağıllar, Türkmenköy, Beyarmudu, Beyarmudu ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar bölgesinde enerji kesintisi yapılacak.
Bu haber toplam 166 defa okunmuştur
Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi