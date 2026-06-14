Dikkat! Elektrik kesintisi

Mağusa bölgesinde bazı köylere yarın yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre “Akım Temini Projesi” kapsamında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı; 10.00 ile 12.00 saatleri arasında İnönü Köyü, İnönü Ağıllar, Türkmenköy, Beyarmudu, Beyarmudu ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar bölgesinde enerji kesintisi yapılacak.