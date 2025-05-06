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Dikkat elektrik kesintisi !

Dikkat elektrik kesintisi !

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler, Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova’da 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

 

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