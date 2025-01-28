Dikkat elektrik kesintisi!

Dikmen’de bazı bölgelere yarın dört saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Dikmen/Boğaz bölgesinde Özok Villaları ile Kamacıoğlu Yapı Market arasında kalan bölgelere elektrik verilemeyecek.