Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne’nin New York’ta gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Diagne’den New York’ta Bilgilendirici Temaslar” başlıklı haberinde Diagne’nin New York temaslarının odağında, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar düzeyinde Kıbrıs’ta şekillenen mevcut durum ve UNFICYP’in sahadaki faaliyetlerinin bulunduğunu yazdı.

Diagne’nin temaslarının iki aşamada olduğunu yazan gazete, Diagne’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştüğünü ve Guterres’i, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in varlığında adada gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Kıbrıs sorunundaki durumla ilgili olarak bilgilendirdiğini belirtti.

Diagne’nin bugün ise BM Güvenlik Konseyini Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda bilgilendireceğini kaydeden gazete, Diagne’nin bunun öncesinde ise salı günü UNFICYP’e katılan ülkelerle bir araya gelerek, bunları barış gücünün faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Gazeteye göre, Birleşmiş Milletler (BM) ise Diagne ile Guterres arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili olarak “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Diagne’nin Guterres’i Kıbrıs’taki durum ve misyonun çalışmalarıyla ilgili bu hafta BM Güvenlik Konseyi'nde yapacağı sunum ışığında bilgilendirdiğini belirtti.

Paylaşıma göre, Diagne Guterres’e, UNFICYP’e yönelik sürekli desteğinden ötürü teşekkür de etti.

Holguin’in Kıbrıs’a gelişi

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in iki liderle yeni tur temaslarda bulunmak için adaya dönmeye hazırlandığını yazan gazete, Holguin’in ocak ayının son haftasında adada olacağını ve temaslarının iki liderle yapacağı görüşmelerle başlayacağını öne sürdü.

Holguin’in Kıbrıs’ta bulunacağı sırada iki liderle yeni bir ortak görüşme yapılması konusunda mutabakata varılmasının ihtimal dışında olmadığı da kaydedildi.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının Holguin’in ziyaretini, yeni bir gayri resmi çok taraflı gayri resmi görüşmeyle ilgili olarak Ankara’dan olumlu yanıt almayı başarıp başarmadığını tespit etmek için ilgiyle beklediğini de ekledi.